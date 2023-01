Le ultime operazioni antimafia coordinate dalla DDA di Catanzaro, diretta dal Procuratore Capo Nicola Gratteri, ed eseguite dalle Forze dell’Odine (Carabinieri e Polizia), hanno dimostrato di come la ‘ndrangheta sia viva ed inserita nei gangli delle istituzioni e del sistema sociale ed economico. Queste risultanze devono far riflettere e far chiedere, ad alta voce, che si vada oltre e che si colpiscano anche quei soggetti facenti parte della “zona grigia” che partecipano o, comunque, condividono le azioni della criminalità organizzata. Senza di queste persone le Istituzioni sarebbero impenetrabili e la pubblica amministrazione potrebbe agire nel rispetto della legge e dei cittadini, e, comunque, con condotte di massima trasparenza. Invece, oramai dalle indagini emergono collusioni pesanti e un sistema corruttivo molto radicato e difficile da scardinare se i cittadini non cominciano a denunciare tutti i tentativi, spesso evidenti, di palese inquinamento delle regole e delle condotte. Se non vengono colpiti tali comportamenti, che, spesso, vedono protagonisti coloro che rappresentano i cittadini e le Istituzioni, il sistema continuerà ad operare tranquillamente e ogni sforzo sarà del tutto inutile. Alle denunce e segnalazioni dei cittadini bisogna immediatamente rispondere con indagini tempestive ed accompagnando i danneggiati nel percorso di effettiva legalità. Solo così, forse, si potrà abbattere quel muro di omertà e di rassegnazione che ormai si è radicato nella coscienza di molti.