SI E’ CONCLUSO OGGI AVANTI IL TRIBUNALE COLLEGIALE DI VIBO

VALENTIA, PRESIDENTE D.SSA MACRI’ A LATERE CONTI E RICOTTA, IL

PROCESSO CHE VEDEVA PROTAGONISTI LA BANDA DI RAPINATORI AGLI

AUTOTRASPORTATORI ED AI CACCIATORI NEL VIBONESE.



IN PARTICOLARE Le indagini avevano permesso di individuare un gruppo

criminale costituito da persone di Rosarno, Bellocco Pietro Giuseppe

cl.83 e Primerano Alfio cl.72 contigui alla locale struttura

ndranghetistica entrambi arrestati e tradotti in carcere, che agivano nel

comprensorio nicoterese. Nel periodo tra marzo e novembre dell’anno

2020, sono stati accusati d’ aver utilizzato armi semiautomatiche e

passamontagna, e di aver messo a segno 14 rapine aggravate, dando

dimostrazione di aggressività attraverso l’esplosione di colpi d’arma da

fuoco.

Il gruppo selezionava le vittime attraverso uno studio degli

spostamenti che quest’ultime effettuavano per ragioni lavorative tra

Rosarno e Nicotera. Infatti, 13 di 14 colpi effettuati dalla banda sono

state compiute a danno di autotrasportatori operanti nell’ambito della

logistica e della fornitura di liquidi infiammabili i quali venivano bloccati

lungo la strada e, dietro minaccia delle armi, erano costretti a

consegnare il denaro trasportato. In un singolo caso, invece, è stato

colpito un gruppo di cacciatori a cui erano stati sottratti le armi per

l’esercizio dell’attività venatoria.



L’Ufficio di Procura al termine della requisitoria ha chiesto la condanna

per gli imputati alle pena di anni 16 di reclusione.

I difensori di Bellocco Pietro Giuseppe rappresentato dagli avv.ti

Mariangela Borgese e Mimmo Infantino sono riusciti ad ottenere

l’assoluzione dell’imputato per ben 5 rapine , riportando la condanna ad

anni 10 di reclusione sostenendo la mancanza di prove oggettive con

riferimento all’individuazione ed al riconoscimento dell’imputato da

parte delle persone offese.



Assolto per non aver commesso il fatto da tutti i reati contestati il

coimputato Primerano Alfio rappresentato dall’avv. Stefania Gullo la

quale ha sostenuto la mancanza di prove in ordine al riconoscimento

dell’imputato nonché l’assenza di accertamenti sulle cellule telefoniche del suo assistito