Prosegue il cammino dei movimenti civici La Strada e Riabitare Reggio, che sostengono in coalizione la candidatura a sindaco di Saverio Pazzano alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.

Sabato 22 agosto, alle ore 19, in piazza Duomo a Reggio Calabria, si terrà un comizio con gli interventi di Saverio Pazzano e del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, fondatore e segretario del movimento nazionale demA.

Il comizio sarà l’occasione per presentare il programma politico delle liste La Strada e Riabitare Reggio, oltreché il palco da cui rilanciare con forza l’idea di una Reggio euro-mediterranea, una città in collegamento con le altre città del Mediterraneo, in una rete capace di progettare e programmare in chiave europea, come avviene nella collaborazione con la giunta de Magistris.

Reggio Calabria è parte integrante dell’Europa e al centro del “mare tra le terre”, crocevia naturale di relazioni e di incontri. Occorre, dunque, collocarla stabilmente e istituzionalmente all’interno di Reti di municipalità euro-mediterranee (come il network delle Fearless Cities) per restituirle l’antico afflato internazionale.

Si tratta di riaffermare con decisione che la vocazione di Reggio, così come quella di Napoli, è euro-mediterranea da sempre, nonostante l’incuria e la pavidità di una classe politica non all’altezza del compito abbiano per anni offuscato la bellezza della città dello Stretto e mortificato la vitalità della comunità che la abita, consegnando Reggio e i reggini a un soffocante provincialismo.

Si rammenta ai cittadini e alle cittadine che intendano partecipare all’evento la necessità di rispettare le misure di prevenzione anti Covid-19, presentandosi muniti di mascherine e rispettando la distanza interpersonale onde evitare qualsiasi forma di assembramento.