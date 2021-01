L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha attivato una procedura in somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto costiero nell’area di Bocale colpito da un fenomeno di erosione nelle scorse setti mane durante l’ondata eccezionale di maltempo che ha investito il territorio comunale.

Lo comunicano in una nota congiunta l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca e l’Assessore con delega alla Protezione Civile Rocco Albanese.

I lavori in somma urgenza, che saranno avviati a breve, prevedono la messa in sicurezza di un tratto di litorale interessato da un fenomeno di erosione durante le ultime mareggiate di fine anno.

“L’intervento – spiegano i due assessori – ci consente di intervenire su una condizione di pericolo che si è venuta a creare e di tutelare l’incolumità dei cittadini che risiedono in quell’area e contestualmente mettere in sicurezza un tratto costiero per il quale abbiamo chiesto agli uffici di attivarsi immediatamente per il ripristino utilizzando i fondi regionali destinati al contrasto ai fenomeni di erosione”.