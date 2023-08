Di Luigi Longo

Reggina 1914, il sindaco convochi un consiglio comunale aperto e straordinario, in piazza Italia alla presenza di migliaia di persone e tifosi. La città si deve mobilitare a tutti i livelli per difendere la serie B

Lo stesso ragionamento lo deve fare Versace della città metropolitana. Valutare di approvare un ordine del giorno per impegnare la delegazione parlamentare di presentare una mozione di sfiducia personale nei confronti del ministro dello sport

Lo ripeto da giorni la decisione del T.A.R di Roma sulle motivazioni sulla perentorieta’ sulle motivazioni può essere il volano della vittoria in consiglio di Stato. La reggina 1914 sulle motivazioni ha un alibi di ferro. Ad imporre la perentoriata’ lo ha stabilito il tribunale di Reggio Calabria nella approvazione della omologa, stabilendo il termine del 12 luglio. La reggina ha pagato il 5 luglio. Più motivazione giustificativa, non ci può essere. Adesso la città di Reggio Calabria deve avviare una mobilitazione senza precedenti. I sindaci Brunetti e Versace convochino i consigli comunali aperti e straordinari sul caso reggina in piazza Italia. Roma deve sapere che c’è tutta una provincia pronta a mobilitarsi per la dignità del popolo reggino. La reggina 1914 non è solo una vicenda sportiva, ma riguarda l’economia e passione di un intero popolo. Inutile rimarcare che gli amaranto hanno rispettato la legge dello Stato Italiano con il rispetto della omologa approvata da un tribunale dello Stato. L’unico errore commesso non aver chiesto le dimissioni del ministro dello sport Abodi. Ma non è ancora troppo tardi …il consiglio comunale aperto e straordinario della città e di quella metropolitana può approvare un ordine del giorno per impegnare la delegazione parlamentare di presentare la richiesta della mozione di sfiducia personale nei confronti di Abodi. Conteremo i veri amici della città di Reggio Calabria nella nostra Regione e in Italia.