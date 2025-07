Oppido Mamertina, Dopo oltre 30 anni dall’ultimo intervento effettuato, sono stati realizzati e ultimati i lavori di scarifica, manutenzione e posa dell’asfalto nella “S.P.1 Dir”

Dopo oltre 30 anni dall’ultimo intervento effettuato, sono stati realizzati e ultimati i lavori di scarifica, manutenzione e posa dell’asfalto nella S.P.1 Dir., oggi Corso Giuseppe Mittica, già Corso Aspromonte, arteria principale del nostro territorio nonché Porta del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Grazie alla giusta programmazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria diretta dal Dirigente del Settore Viabilita’ Ing. Lorenzo Benestare, e alla professionalità del Direttore dei Lavori Ing. Bruno Polifroni, nonché della Ditta appaltatrice dei lavori, oltre che all’azione di coordinamento del nostro Ufficio Tecnico diretto dal Responsabile Arch. Luciano Macrì, finalmente possiamo dire di aver ottenuto un’opera realizzata non con rattoppi e piccoli interventi di fortuna ed emergenza, bensì eseguita a regola d’arte e con tutte le attenzioni e le peculiarità del caso, come piace a questa Amministrazione.

Siamo orgogliosi che tale intervento sia stato realizzato anche grazie alle continue interlocuzioni avute dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale con i vertici della Città Metropolitana, che ringraziamo per la realizzazione in tempi brevissimi e a regola d’arte, e in particolare facciamo un doveroso plauso e ringraziamento al Vice Sindaco Metropolitano Avv. Carmelo Versace, sempre attento ai bisogni del territorio e vicino alla nostra comunità.

Diverse sono state le interlocuzioni dell’Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Giuseppe Morizzi ed il Vice Sindaco Metropolitano Carmelo Versace affinché il tutto si concludesse entro settembre 2025, ed invece per una volta stiamo a celebrare un’opera pubblica tanto attesa dal territorio che si conclude con tanto anticipo, per permettere ai cittadini oppidesi, ai turisti ed agli emigrati, di vivere appieno le attività dell’amministrazione Morizzi che anche quest’anno si sta adoperando per offrire un’estate scoppiettante ricca di eventi, in continuità con i successi dell’anno scorso.

Altri importanti lavori saranno presto realizzati con la stessa logica del lungo periodo, perché riteniamo che uno degli aspetti più importanti di un’azione amministrativa seria e responsabile, sia quello di attivare e promuovere ogni azione possibile che soddisfi i bisogni del territorio e migliori la qualità della vita dei suoi cittadini con lungimiranza e progettualità.