PROCESSO PROPAGGINE, TORNA IL LIBERTÀ ANGELO RECHICHI

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 23 marzo 2023, ha annullato per carenza di gravità indiziaria l’ordinanza custodiale emessa nei confronti del signor Angelo Rechichi nel maggio del 2022.

Lo scorso 23 gennaio, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione aveva annullato una precedente ordinanza del Tribunale della Libertà, rinviando alla sezione reggina per un nuovo giudizio.

Il signor Rechichi, difeso dagli Avvocati Luca Cianferoni del Foro di Roma è Fortunato Schiava del Foro di Palmi, è stato immediatamente posto in libertà.