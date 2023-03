L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’operazione di giustizia che ha condotto

all’identificazione ed al fermo dei responsabili del furto dei mezzi per la raccolta dei rifiuti sottratti

al comune di Polistena nell’agosto scorso.

Esprimiamo profonda gratitudine verso la Procura delle Repubblica di Palmi ed in particolare verso

l’Arma dei Carabinieri che attraverso tutte le sue componenti sul territorio, Gruppo di Gioia Tauro,

Compagnia di Taurianova e Locale Stazione di Polistena hanno dal primo momento preso a cuore il

caso e condotto indagini in modo serio e circostanziato tanto da consentire il rinvenimento in tempi

brevi di uno dei mezzi rubati e restituirlo in uso al Comune e dunque alla comunità di Polistena.

Oggi, con la chiusura delle indagini e l’individuazione dei presunti autori materiali si ristabilisce

verità e giustizia su un caso che ha suscitato al tempo la condanna unanime da parte di tutti i cittadini

di Polistena danneggiati provvisoriamente in un servizio fondamentale per la popolazione come la

nettezza urbana.

La notizia di oggi è il segno della presenza dello Stato in tutte le sue articolazioni che, quando operano

in un’unica direzione di legalità, diventano un argine nei confronti della criminalità comune e

organizzata e fonte di fiducia e speranza per tutti i cittadini onesti.

A tal proposito annunciamo sin d’ora di conferire mandato al nostro ufficio legale per la costituzione

di parte civile nell’ instaurando procedimento penale al fine di sostenere anche giudizialmente

l’azione condotta sul territorio dalla Magistratura e dalle forze dell’ordine nonché a tutela dei danni

subiti dalla nostra comunità.