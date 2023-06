Di Clemente Corvo

La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Peppe Infusino , il quale nella prossima Stagione calcistica rivestirà il ruolo di allenatore della formazione Under 19.

Infusino è un purosangue gioiese, con il Viola cucito nel cuore e nell’anima.

Da calciatore, per un decennio, dal 1986 al 1996, dalla Promozione in Serie D, ha vestito con fierezza la maglia della città.

Da allenatore ha guidato con ottimi risultati la juniores nazionale della Palmese e della Gioiese, con cui vinse il campionato.

Ha anche ricoperto l’incarico di allenatore in seconda della mitica Gioiese del triplete nella stagione calcistica 2015/2016.

Un Uomo e un professionista che, come sempre fatto, porterà in alto con impegno, passione e lealtà, il nome della Gioiese!

Felici di averlo al nostro fianco, a Peppe Infusino auguriamo un buon lavoro e le migliori gratificazioni.