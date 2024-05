“Le dichiarazioni della deputata calabrese della Lega Loizzo, oggi candidata alle prossime elezioni europee nelle liste del partito di Matteo Salvini, confermano che all’interno del centrodestra esiste solo un cartello per esercitare il potere e che i fallimenti della gestione Occhiuto sono sotto gli occhi di tutti e non certo frutto di critiche strumentali delle opposizioni”.

Così si esprimono i consiglieri del gruppo del Pd in Consiglio regionale. “La deputata sottolinea come l’azione del governatore sia costellata da fallimenti, a partire dalla sanità. E che la sua sia ‘un’azione solitaria con una totale mancanza di condivisione con gli altri partiti della maggioranza’. E allora – proseguono i consiglieri dem – diventa palese come le critiche che, come gruppo, abbiamo mosso alla gestione del centrodestra in Calabriano siano tutt’altro che pretestuose. Rispondono alla realtà dei fatti che descrive un uomo solo al comando che risponde con l’accentramento del potere a qualsiasi richiesta dei territori e per impostare qualsiasi tipo di riforma. Ma fanno riflettere anche le parole di Loizzo quando dichiara che la sua campagna elettorale sarà ‘contro Fdi e Fi’. Ulteriore dimostrazione dello stato di una coalizione che rimane insieme solo per spartire le poltrone, come si è era già capito in occasione della votazione sull’autonomia differenziata che vuole la Lega per favorire il Nord e che gli altri partiti mal sopportano, ma accetteranno solo per ottenere in cambio il premierato e la riforma della giustizia”.