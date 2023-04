Pasqua, doni dei Carabinieri ai piccoli pazienti del Policlinico di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – A Catania, nei locali del Policlinico Universitario, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno voluto manifestare la loro vicinanza e solidarietà ai piccoli degenti e ringraziare il personale del nosocomio donando dei gadget dell’Arma ai bambini costretti a permanere nell’ambiente ospedaliero in occasione della festività pasquali.

L’ormai consueta e gradita visita si è svolta nella hall del padiglione 4, dove, il colonnello Rino Coppola, Comandante Provinciale, è stato accompagnato dal tenente colonnello Giuseppe Battaglia, comandante della Compagnia di Catania Fontanarossa e da una rappresentanza di militari della Compagnia.

Il Comandante Provinciale è stato accolto dal direttore generale del Policlinico “G.Rodolico – San Marco”, Gaetano Sirna, accompagnato dal direttore sanitario, Antonio Lazzara, dal direttore amministrativo, Rosario Fresta, dal direttore medico di presidio, Paolo Adorno, dal professore Andrea Di Cataldo dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica, da Luigi Coppola Coordinatore Infermieristico e da Giuseppe Auteri in rappresentanza dell’associazione “Ibiscus”.

In un clima di serenità e cordialità i rappresentanti del Policlinico hanno ricevuto gadget e zainetti dell’Arma destinati ai bimbi del reparto mentre, per alcuni, ha provveduto personalmente il Colonnello Coppola che si è intrattenuto a parlare con loro rivolgendo gli auguri per le festività pasquali e di una pronta guarigione.

