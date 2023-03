“La nostra azione politica incentrata sul recupero di un Rione come Piano Torre non è mai venuta meno. Dopo svariate interlocuzioni, e grazie anche al nostro impegno, finalmente arrivano buone notizie per i residenti.

Gli immobili privati dovranno essere mantenuti in uno stato che rispetti l’igiene, la salute ed il decoro pubblico”. Lo afferma il circolo del Partito Democratico di Paola, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Al tal fine – sottolineano i dirigenti – sono state emesse dal Sindaco di Paola Giovanni Politano due ordinanze. La N.56 del 30/01/2023 relativa alla rimozione dell’amianto e la messa in sicurezza degli immobili siti in località Piano Torre; L’ordinanza Sindacale N.78 del 23/03/2023 per la manutenzione e la pulizia delle aree verdi private a tutela dell’igiene e della salute pubblica in località Piano Torre. Si tratta di atti concreti che vanno nel verso giusto, quello da noi sperato per risollevare le sorti di un quartiere centrale della città di Paola”. I Dem Paolani dichiarano inoltre: “Bene la forte presa di posizione del sindaco Giovanni Politano, e dell’amministrazione comunale che ha condiviso la nostra battaglia. Non serve intraprendere – al momento – ulteriori azioni. Qualcuno – maldestramente – aveva tentato di strumentalizzare il nostro operato ma le nostre richieste sono finalizzate al bene comune. Grazie al gruppo de ‘La Migliore Calabria’ – conclude il PD – cerchiamo di dare risposte ai paolani. Per quanto ci riguarda il nostro impegno prosegue”.