L’Amministrazione Comunale sta concludendo in questi giorni i numerosi interventi di

manutenzione avviati da alcune settimane in tutti gli edifici scolastici di propria

competenza. Si tratta, in particolare, di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e

secondarie di primo grado della Città. “Nonostante l’esiguità delle risorse e grazie ad un

dialogo costante e proficuo con i Dirigenti Scolastici e le segreterie – ha dichiarato il

consigliere delegato Francesco Tedesco – tanti piccoli problemi sono stati risolti in ogni

plesso. Ciò che può apparire poco significativo, come una finestra rotta, un’aula poco

illuminata, un servizio igienico malfunzionante, incide sulla quotidianità dei bambini e

degli adolescenti che frequentano le nostre scuole, oltre che dei docenti e del personale

A.T.A.. In questo percorso ho potuto verificare personalmente quanto sia stato

importante lo scambio di informazioni tra le scuole e l’Amministrazione ed in questo

ringrazio in particolare l’Arch. Domenico Collura ed il corpo dei cantonieri. Certamente

c’è ancora tanto da fare ma con un’adeguata programmazione potremo garantire

interventi costanti durante tutto l’anno scolastico. Una scuola buona ed autorevole –

conclude Tedesco – passa anche e soprattutto da edifici scolastici accoglienti e

funzionali”.