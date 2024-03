La Prima Commissione – Affari Istituzionali del Consiglio Regionale della Calabria ha approvato la proposta di legge sulla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, unitamente alla bozza dei quesiti referendari. Una forzatura istituzionale, questa, che sta suscitando indignazione in tutta la Calabria e non solo.

Quella di ieri, infatti, atteso che la Regione non ha decretato uno studio di fattibilità terzo, imparziale e quindi condiviso con tutte le parti sociali ed istituzionali, è stata l’ennesima manovra di palazzo che dovrebbe sfociare, una volta approvato il deliberato in Consiglio Regionale, ad un decreto del presidente della Giunta in cui si fissi una data sul referendum per la città unica, sulla pelle dei cittadini dell’area urbana e di tutte le sue classi dirigenti.

Ricordo a me stesso, pertanto, che l’iter di un progetto di fusione dovrebbe provenire dai consigli comunali, i quali possono essere chiamati a decidere anche sulla spinta popolare, ma restano i consigli stessi a deliberare singolarmente sulla fusione. Tutto ciò non solo non è avvenuto ma si cerca demagogicamente di scaricare la patata bollente ai cittadini con un referendum antidemocratico che, con il meccanismo proposto del quorum unico, non terrà conto della volontà popolare dei singoli comuni e resterà comunque consultivo.

La domanda, allora, sorge spontanea: dato che alcuni consiglieri regionali hanno così a cuore il parere dei cittadini dell’area urbana cosentina, perché non iniziare un dialogo costruttivo con i rappresentanti comunali votati da quegli stessi cittadini? Perché non consultare le tante professionalità dei territori, le associazioni di categoria o l’associazione nazionale sulle fusioni dei comuni? È ciò che d’altronde è già successo nel recente passato, basti pensare ai casi di CoriglianoRossano o di Casali del Manco, dove quantomeno i consigli comunali di erano pronunciati a favore della fusione ed era stata rispettata una programmazione dal basso anche se molto scadente.

Purtroppo tocca registrare che ancora una volta, a fronte di tali legittimi interrogativi, l’unica argomentazione utilizzata contro chi, come me, vorrebbe discutere nel merito della vicenda, è

quella inerente un’improbabile difesa di rendite di posizione personali. Questione risibile, almeno se si parla del sottoscritto, non solo perché la mia città mi ha dato l’onore di amministrarla già per oltre 25 anni ma perché la verità è che le rendite le vuole difendere proprio chi propina questa avventata legge di fusione, in previsione di nuove ricollocazioni istituzionali e partitiche e visto l’incerto futuro del quadro politico nazionale e locale. Non ho mai avuto paura del confronto nelle urne, lo dice la mia storia, quanto piuttosto dei provvedimenti che non mirano alla tutela del bene comune.

Sono tanti, purtroppo, i quesiti tecnici nei quali bisognerebbe entrare fino in fondo, affinché non saranno sempre i più indifesi a pagarne le conseguenze. Inoltre, ciò che resta intollerabile, è l’attentato alla democrazia perché si sta sovvertendo il principio ispiratore e legislativo delle fusioni.

Se a breve il Consiglio Regionale approvasse l’indizione del referendum, a queste condizioni, affronteremmo a settembre una consultazione elettorale paragonabile a quella avvenuta pochi

giorni fa in Russia. Solo che qui non ci sarà Putin a tentare di decidere gli esiti, bensì qualche consigliere regionale, dalla modesta statura politica, insieme alla sua cerchia magica.

Altro che concretezza, alla faccia della democrazia! Io, come tanti, ero e sono pronto a dare battaglia politica in difesa della libertà dei cittadini e del rispetto delle istituzioni. Comune per comune, contrada per contrada, spiegheremo ai cittadini il pericolo che correremmo qualora avallassimo quello che sta diventando, di fatto, un centralismo regionale che rievoca il

corporativismo medievale.

Orlandino Greco

Italia del Meridione