Operativa nuova Tac in radiologia a Villa Sofia dopo raid in ospedale a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo “dopo il recente raid vandalico nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia, i tecnici della General Electric hanno fatto il miracolo. Infatti, nonostante i danni inflitti ai due monitor della nuova Tac, sono riusciti a riassemblarli e renderli funzionanti anche se dovranno essere comunque sostituiti. La nuova Tac è quindi operativa da oggi”. Lo comunica il segretario regionale di Cimo Sicilia, Giuseppe Bonsignore. “Resta il problema degli accessi incustoditi – evidenzia Bonsignore – che l’Azienda deve risolvere, in tempi brevi, per evitare che possano accadere nuovamente episodi di vandalismo come quello dell’Epifania, al fine di garantire la sicurezza dei beni aziendali e di quelli individuali del personale nonchè la sicurezza stessa dei medesimi operatori sanitari”.

