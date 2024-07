La governance della Federazione delle Banche di Comunità di Campania e Calabria si completa con la nomina dei vicepresidenti Nicola Paldino e Teresa Palmieri.

“La conferma di Nicola Paldino come vicepresidente vicario per la Federazione rappresenta la continuità di un lavoro cominciato con la fusione tra le Federazioni delle due regioni che ci ha acconsentito di crescere e rafforzarci. La nomina di Teresa Palmieri va nella direzione della valorizzazione dei nostri territori, della capacità innovativa dei giovani e delle donne per lo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità che rappresenta il nostro principale obiettivo così come confermato durante l’assemblea dello scorso giugno“.

Lo ha dichiarato il presidente Amedeo Manzo confermato per il prossimo triennio alla presidenza della Federazione nell’ambito dell’assemblea dello scorso giugno al termine del quale è stato anche presentato il rapporto Svimez dal quale è emersa, in particolar modo, la centralità del Credito Cooperativo per il progresso socioeconomico dell’Italia e del Mezzogiorno e nello specifico il ruolo centrale per le Piccole imprese che rappresentano la spina dorsale del sistema economico e imprenditoriale dell’Italia. Una centralità confermata anche dalla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, come il sindaco di Napoli e il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola, e nazionali, con il sottosegretario al Mef Sandra Savino, oltre a numerosissimi rappresentanti del mondo civile, imprenditoriale e delle associazioni di volontariato in una sede iconica come quella della Università Federico II a Scampìa.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria ha dunque così definito l’assetto della governance con la nomina di due vicepresidenti, confermando Nicola Paldino (presidente BCC Mediocrati) e nominando Teresa Palmieri (vicepresidente BCC Capaccio e Serino). Il Presidente Manzo ha sottolineato l’impegno della Federazione nel coinvolgere le BCC, i giovani e le imprese locali per favorire lo sviluppo delle comunità. Teresa Palmieri ha ringraziato per la fiducia e si è impegnata a contribuire al piano del prossimo triennio, incentrato sull’innovazione e sui valori del Credito Cooperativo. Il Presidente Manzo si è detto soddisfatto dell’unanimità del Consiglio e dell’entusiasmo della nuova squadra ricordando anche i numeri molto importanti della Federazione che riunisce 15 Banche, 232 sportelli, 64.000 soci, 398.000 clienti, 1.565 dipendenti e all’ultimo bilancio ha certificato dati importanti con impieghi netti 4.697 milioni, raccolta da clientela 7.800 milioni, totale raccolta 9.561 milioni, prodotto bancario lordo 14.258 milioni, patrimonio 793 milioni, Cet 1 33,21%