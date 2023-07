La morte del sub Christian Carnuccio è al vaglio della Procura di Catanzaro, dove il pubblico ministero Stefania Caldarelli ha fissato per oggi alle ore 11 l’autopsia sul corpo del giovane sub. Come atto dovuto, l’istruttore con cui il 26enne era uscito per fare la sua prima immersione, Moreno Sandri è stato iscritto nel registro degli indagati; è difeso dagli avvocati Carlo Parisi e Vincenzo Cicino. Il sub professionista, da noi contattato, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

La vicenda è ancora tutta da chiarire. I carabinieri della Stazione di Badolato, infatti, hanno sequestrato tutta l’attrezzatura da sub, sia quella utilizzata da Christian che quella utilizzata dal suo istruttore. In attesa che le indagini facciano il loro corso e chiariscono i contorni della tragedia che si è consumata due giorni fa, resta forte lo sgomento nella comunità di Badolato. Christian, la cui famiglia è originaria di Badolato, viveva e lavorava in Germania, quale rivenditore di auto.