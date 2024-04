Dopo tantissimi anni di attese e aspettative questa Amministrazione è lieta di consegnare alla Comunità molochiese la via Scopelliti, meglio conosciuta “come la Tangenziale o Strada Nuova”, in una rinata veste: bella, sicura e totalmente ammodernata. Da adesso in avanti invece di parlarne o sentirne parlare tutti i molochiesi avranno la possibilità di usufruirne.

L’ intervento di “Messa in sicurezza delle reti cinematiche e quindi dei sotto e sopra servizi delle aree a valle del centro abitato gravate da dissesti idrogeologici diffusi” è stato interamente finanziato dal Ministero dell’ Interno con un contributo pari a 500.000,00 euro. Il progetto è stato ideato e diretto dall’ Ing. Rocco Martino Celea e le lavorazioni sono state eseguite dall’impresa Ippolito Bagalà.

Il cantiere, finanziato con Decreto Interministeriale del 23-02-2021, è stato avviato in data 12/04/2023 e ad oggi tutte le lavorazioni sono state ultimate e collaudate.

Diversi sono stati gli interventi che hanno riguardato le aree a valle del centro abitato, attraversate dalla Via Scopelliti (ex Tangenziale Nord) e ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico censite dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) nella quale zona sono presenti aree e punti di attenzione ad elevato rischio idrogeologico R3.

Il progetto ha riguardato sostanzialmente tre macro interventi:

-Messa in sicurezza finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico

a monte del vallone Bresci attraverso la realizzazione di una trincea drenante, diffusi interventi di intercettamento acque piovane attraverso nuovi canali di scolo e ripristino di alcuni esistenti, con conseguente convogliamento in sicurezza e sversamento per corretto deflusso lungo il canale.

A valle del vallone Canali attraverso il ripristino dei gabbioni esistenti ai fini di un corretto e delimitato deflusso delle acque piovane.

– Ripristino della viabilità stradale

Eseguito, su via Scopelliti, il ripristino delle condizioni della viabilità stradale, sede di numerosi e diffusi fenomeni di cedimento e avvallamenti, attraverso la realizzazione di nuove cunette e griglie di intercettazione trasversali lungo la sede stradale, muretti di contenimento e delimitazione della sede stradale.

Interventi di scarifica della pavimentazione esistente degradata, stesura di bynder di sottofondo e successivo tappetino bituminoso, eseguiti anche sulla Via Mastra e sulla Via Luci. Successivamente è stata ideata una nuova ed opportuna segnaletica orizzontale e verticale anche con presenza di dissuasori diffusi a margine corsia, inseriti al fine di delimitare il nuovo percorso pedonale. Tra le altre lavorazioni anche la riqualificazione dell’incrocio stradale con Via Mastra.

– Efficientemento della pubblica illuminazione

messa in sicurezza attraverso interramento dei cavi elettrici di alimentazione della pubblica illuminazione e dell’ENEL, previa rimozione dei cavi aerei, dei vecchi pali di illuminazione e dei pali di sostegno dell’ENEL.

Posa nuovi pali di illuminazione pubblica artistici in alluminio ed armature stradali a LED ad alta efficienza energetica dotati di sistema di telecontrollo ad implementazione di quello già in dotazione al Comune.