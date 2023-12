DI CLEMENTE CORVO

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 presso lo stadio Nino Lo Presti di Gallico si disputerà il secondo incontro tra la Lega Nazionale Dilettanti Reggio Calabria e la Lega Nazionale Dilettanti Gioia Tauro, relativo al torneo delle delegazioni Memorial Franco Funari dedicato alle categorie under 15 (2009/2010) .

Il girone reggino é composto dalla Lega Nazionale Dilettanti Reggio Calabria, Lega Nazionale Dilettanti Gioia Tauro e Lega Nazionale Dilettanti Locri.

Il primo incontro tra la Lega Nazionale dilettanti Locri e la lega Nazionale Dilettanti Reggio Calabria è terminato con il risultato di 4 a 0 a favore della Lega Ionica.

Tutte le squadre che partecipano al campionato under 15 Distrettuale di Gioia Tauro, allenata dal Mister Tonino Taverniti, sono state interessate con almeno un convocato. Questo l’elenco completo: Rocco Milidone (Arcudace Palmi Club ) , Natale Pio Iannì, Vincenzo Iannì e Paolo Palumbo (Bagnarese ) , Pietro Santoriello, Cristan Teramo e Dylan Zito (Cittanova Calcio) , Benelle Axel Francesco, Carlotta Saverino (Crazy Lions Club) , Michele Cilona, Gabriele D’Agostino, Teodoro Gemelli, Pantaleone Pirelli ( Gioiese) , Stefano Cento, Giovanni Imerti, Domenico Salvatore Papalia ed Emanuele Restuccia (Saint Michel) , Giuseppe De Francesco, Pasquale Gallo e Filippo Karol Zito (Taurianova Academy) , Alberto Cricrí, Salvatore Samuele Di Donato, Enrico Fiorino e Rosario Tedesco (Palmese) . Nella lega nazionale dilettanti di Gioia Tauro spicca la presenza di una ragazza, unica nella delegazione della Calabria, si tratta di CARLOTTA SAVERINO calciatrice della (CRAZY LIONS), anno 2010 che nei raduni fin qui disputati si è distinta per tecnica ed agonismo, veramente una buona visione di gioco.

Da evidenziare il saluto e l’augurio che all’inizio del torneo Benny Carbone ex calciatore di Inter, Napoli, Torino e di diverse squadre inglesi ha voluto formulare ai ragazzi della Piana. Dietro ai ragazzi e allo staff tecnico c’è anche un ampio staff organizzativo composto dal delegato Antonio Pisano, dai vari Raffaele Giacobbe, Valerio Malagò, Francesco Falletti, Fabio Nicoli, Clemente Corvo e dal medico Domenico Ardissone.