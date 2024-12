L’ultima pubblicazione giuridica dello scrittore e blogger della nostra testata Giovanni Cardona, è intitolata “Massoneria Una Storia di Muratori” edita per i tipi di Edizioni Filosofiche Letterarie.

La Massoneria è uno dei fenomeni più studiati e, al contempo, fraintesi della storia umana. Intrecciata con il tessuto culturale, sociale e politico di molte nazioni, questa istituzione ha suscitato nel corso dei secoli ammirazione, rispetto, ma anche diffidenza e ostilità. Accusata di essere una “società segreta” e celebrata come “scuola di virtù”, la Massoneria ha sempre mantenuto un’aura di mistero che ha alimentato leggende, teorie del complotto e speculazioni fantasiose.

Il libro di Giovanni Cardona ha il grande merito di offrire al lettore uno strumento chiaro, rigoroso e accessibile per comprendere la Massoneria nella sua essenza, senza pregiudizi né mitizzazioni. Non è un pamphlet apologetico né una condanna ideologica, ma uno studio fondato su fonti storiche, simboliche e rituali. L’obiettivo dell’autore non è tanto “svelare segreti”, quanto fornire al lettore gli strumenti per interpretare una realtà complessa che, per sua natura, non può essere ridotta a semplici schemi binari.

Con uno stile fluido e una profonda conoscenza dell’argomento, Cardona conduce il lettore attraverso le origini storiche, le strutture organizzative, i rituali e i simboli della Massoneria, fino ad affrontare le grandi questioni legate alla sua influenza sul piano politico e sociale. L’autore non si sottrae alle tematiche più controverse, come il ruolo della Massoneria nelle rivoluzioni liberali e i legami con il potere economico e istituzionale.

Una delle prime domande che si pone chiunque si avvicini alla Massoneria è: “Da dove proviene questa istituzione?” Su questo tema, Cardona offre una panoramica esauriente e ben documentata. La Massoneria moderna, nota come “Massoneria speculativa”, nasce ufficialmente nel 1717 a Londra con la fondazione della prima Gran Loggia, ma le sue radici affondano molto più indietro nel tempo.

L’autore analizza con precisione le origini operative della Massoneria, ovvero le antiche corporazioni di muratori medievali, le quali custodivano tecniche costruttive e segreti professionali necessari alla realizzazione delle grandi cattedrali gotiche. A un certo punto, però, questa “corporazione operativa” si trasformò in una “fratellanza speculativa” in cui gli strumenti del muratore (la squadra, il compasso, la livella) assunsero un significato simbolico e filosofico.

Il libro di Giovanni Cardona non è un manuale di istruzioni per aspiranti massoni, né un “dietro le quinte” morboso. È, piuttosto, un invito alla conoscenza. È un’opera di approfondimento che mira a far comprendere la vera natura della Massoneria, liberandola dalle nebbie del pregiudizio.

Il volume “Massoneria Una Storia di Muratori” è reperibile su Amazon.