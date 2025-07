L’unità del Partito Democratico è un valore essenziale per noi tutti

Lo ha dimostrato politicamente Antonio Morabito che, con il suo passo indietro, ha deciso di anteporre il bene della federazione reggina rispetto ad una competizione viziata da velleità individualistiche che – priva di ragioni politiche – avrebbe portato solo divisione e disordine.

Oggi il Partito Democratico reggino, dopo quello regionale, ha un segretario, un’assemblea, un direttivo.

Di questo risultato siamo soddisfatti e siamo sicuri che si possa lavorare con impegno crescente per la Calabria, per la Città Metropolitana, per il bene dei nostri straordinari territori.

Occorre, quindi, proseguire in maniera ordinata – nel rispetto del regolamento elettorale e degli accordi politici – per il completamento della fase congressuale del PD in Calabria.

Si parta dalla segreteria regionale, si nomini il vicesegretario, si attribuiscano le deleghe indispensabili per rendere operativi gli organi statutari e, poi, si completi la segreteria reggina, si aggiungano forze, volontà e storie per costruire, insieme, il futuro dei progressisti calabresi, per concorrere al benessere di tutti i cittadini.

Siamo sicuri che è volontà comune concludere il percorso rispettando le fasi finora seguite e questo significa una cosa precisa: le norme, le regole, le intese all’interno di un Partito vero significano vera democrazia per un’organizzazione stabile.

A questo obiettivo crediamo, a questo dedicheremo il nostro impegno per il PD.

Pecora Demetrio

Catalano Stefania

Triulcio Franco

(Componenti Direzione Provinciale PD)