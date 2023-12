Dove vedere le migliori luminarie natalizie in Italia nel 2023? Ad indicare il Principato di Tropea tra le destinazioni da non perdere assolutamente è il portale Visit Italy che passa a rassegna le migliori 20 proposte identitarie e diverse dalle solite luci, una per regione, del Belpaese adornato a festa.

Piazza Vittorio Veneto, Villa Ghirlanda, Largo San Michele, Via Glorizio, Largo Mercato, Piazza Ercole, Largo Duomo ed il rispettivo Affaccio, piazza Galluppi, Piazza Toraldo Grimaldi, Piazza Municipio, Affaccio Raf Vallone, Largo Ruffa, Piazza Cannone e via Regina Margherita. Sono, questi, i siti che stanno ospitando ed ospiteranno fino a gennaio le installazioni luminose e gli eventi del Borgo Incantato.

Domani, venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, torneranno a suonare i Sound and Beat per riscaldare con la loro musica piazza Ercole, cuore del salotto diffuso, vivo anche grazie ai ristoranti e ai lounge bar che anche quest’anno hanno deciso di aprire le proprie attività in questo periodo.

L’ATTESA DIMENSIONE VERA DELL’UMANO. È, questo, il titolo del primo dei due momenti di confronto e riflessione promossi dalla Congregazione Nobile dei Bianchi di San Nicola di Tropea che saranno ospitati nella Cappella dei Nobili. Il primo si terrà sabato 9; il secondo, sul tema IL MISTERO DI NATALE, venerdì 15.

Domenica 10 il borgo si animerà con la musica itinerante de I Takabum e con il Santa Claus Village.

STORIE DI PEZZA E IL TRAMPOLIERE. È, questo, il titolo dello spettacolo proposto dal Teatro della Libellula per sabato 16 ore 18 nella sala di Palazzo Santa Chiara. In contemporanea in piazza Vittorio Veneto e piazza Ercole si potrà ascoltare musica live. Domenica 17 l’appuntamento è alle ore 16,30 in Villa Ghirlnda con l’Ape Maya e i Salento Street Band.

XXVIII STAGIONE CONCERTISTICA TROPEA MUSICA. L’Auditorium Santa Chiara ospiterà sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale, il concerto del soprano Marta Pignataro, accompagnata al pianoforte da Stefania De Santi che si esibiranno sulle musiche, tra gli altri, di Bellini, Paisiello, Puccini, GLuck. Domenica 7 gennaio sarà Andrea Fucà, al pianoforte a prendersi la scena con l’esecuzione dei brani di Bach, Van Beethoven e Debussy.