L’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Renda” di Polistena ha conquistato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il quale giovedì è arrivato a Reggio Calabria per partecipare alla Festa Nazionale del Mare e della Cultura Marinara. L’eccellente buffet preparato dagli studenti dell’Alberghiero Renda con l’aiuto di un team di docenti qualificati, i quali non hanno tralasciato nulla al caso, è stato apprezzato dal Ministro Valditara, il quale ha degustato tutte le pietanze cucinate con l’arte della gastronomia. Una vetrina prestigiosa per il Renda, una delle scuole che rappresenta l’eccellenza formativa del territorio pianigiano. Ancora una volta, il Renda quindi non ha perso occasione con il banchetto allestito al foyer del Teatro Cilea, dove hanno preso parte altri istituti alberghieri della Calabria. Agli studenti del Renda, accompagnati dal dirigente scolastico Antonio D’Alterio, dal vicepreside Giovanni Carneri e dai docenti Dominic Polito, Davide Sufrà, Roberto Oliveto, Carmelo Sansalone, è toccato il compito di preparare e accogliere, in particolare, il Ministro Valditara in un contesto che ha dato loro grande lustro al cospetto del mondo politico, militare e civile, grazie alla meravigliosa coreografia dei colori, i sapori e i profumi dei prodotti del nostro territorio, un indimenticabile biglietto da visita