Negli ultimi anni, il Bitcoin è diventato sempre più popolare in tutto il mondo. Dal 2009 a oggi, questa criptovaluta è passata dall’essere uno strumento utilizzato solo da alcune persone a essere un fenomeno globale che ha iniziato a influenzare lentamente ogni aspetto della nostra vita.

Ma che effetto ha avuto questa diffusione sulla nostra società, in particolare sulla Calabria?

Bitcoin e nuove opportunità economiche in Calabria

La Calabria, che per decenni si è dibattuta con la povertà e la mancanza di industrializzazione, ora sta vivendo un periodo decisamente più roseo. Attualmente, gli imprenditori calabresi usano già le criptovalute per espandere i propri mercati al di fuori dei confini nazionali. Le aziende della zona vendono cibi locali caratteristici come olio d’oliva e il vino su siti web che accettano bitcoin e altri tipi di pagamento internazionale. Questo gli permette di attirare i consumatori stranieri.

Allo stesso tempo, iniziano a emergere anche moltissime start-up che utilizzano la tecnologia blockchain per monitorare la qualità degli alimenti e per certificarne la provenienza. Questo serve per confermare la qualità dei prodotti non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale.

La diffusione dei Bitcoin: Tra accettazione e scetticismo

I Bitcoin sono subito stati accettati di buon grado dalla comunità calabrese? No, bisogna dire che all’inizio c’era un bel po’ di scetticismo sul tema criptovalute. Però, piano piano, i Bitcoin sono stati integrati perché, a conti fatti, sono effettivamente vantaggiosi:

Le transazioni sono molto veloci

Non ci sono commissioni perché è un sistema decentralizzato

Come ci si poteva aspettare, i primi ad accogliere le criptovalute sono stati i millennials. Si stima che circa il 26% dei giovani utilizza i Bitcoin contro il 14% degli adulti. Il passaggio verso le criptovalute è stato particolarmente complesso perché non c’è stata una vera e propria infrastruttura di supporto. I cittadini erano poco informati e la volatilità della criptovalute ha contribuito a creare molti dubbi a riguardo. Però, ora che la tecnologia si sta evolvendo rapidamente, abbiamo motivo di credere che i Bitcoin verranno accettati sempre di più, soprattutto tra le nuove generazioni.

L’impatto dei Bitcoin sull’economia locale

Il “quoziente di infiltrazione” dei Bitcoin sull’economia calabrese è ancora piuttosto basso. Tuttavia, è in crescita. Alcuni piccoli e medi imprenditori calabresi iniziano ad accettare pagamenti in Bitcoin, li considerano non solo un modo per ridurre i costi delle transazioni internazionali, ma anche un modo per raggiungere nuovi mercati. Questo vale anche per la sfera dei servizi.

Ci aspettiamo che nei prossimi anni ci sia una sensibilizzazione su queste tematiche perché i servizi finanziari si stanno rapidamente moltiplicando e i Bitcoin si stanno dimostrando una valuta stabile che, ormai, ha già più di 10 anni. Certo, dall’altro lato i calabresi devono anche imparare a destreggiarsi tre le innumerevoli criptovalute che stanno nascendo. Secondo un rapporto di Statista del 2024, dal 2013 a oggi siamo passati dall’avere 66 criptovalute ad averne più di 10 mila!

Bitcoin come strumento di investimento in Calabria

Quindi, abbiamo visto che in Calabria il Bitcoin sta diventando una buona opportunità di investimento, anche se deve ancora guadagnare terreno. Chi sono le persone che investono in questa criptovaluta? Potenzialmente tutti. Infatti, il Bitcoin può essere usato per piccoli investimenti e anche, semplicemente, per risparmiare sulle commissioni, soprattutto per le transazioni internazionali.

C’è da sottolineare che, questo tipo di attività, può anche comportare dei rischi. Infatti, bisognerebbe avere buona familiarità con il mercato della criptovalute prima di iniziare a utilizzarle. L’educazione finanziaria è indispensabile per ridurre al minimo le perdite e per sfruttare al meglio le risorse per far crescere la propria attività.

Bitcoin Casino: Un nuovo intrattenimento per i calabresi?

Come abbiamo detto, i Bitcoin stanno raggiungendo moltissimi settori e si stanno rivelando vantaggiosi in molte situazioni. Uno dei settori che ne sta beneficiando molto è quello dei casinò online. I bitcoin casino sono delle piattaforme che accettano le criptovalute per i depositi e per i prelievi. Come mai si stanno diffondendo così tanto, anche tra i calabresi? Il concetto è davvero semplice:

Le transazioni sono super veloci

Non ci sono commissioni

Il sistema dei pagamenti è trasparente e sicuro

Si può mantenere l’anonimato

Tutti questi casinò sono regolamentati da enti nazionali o internazionali che assicurano l’equità e la trasparenza dei giochi. Insomma, sembra proprio che in alcuni settori le criptovalute stiano diventano un metodo di pagamento pratico, veloce e sicuro da preferire ai classici bonifici bancari.

Quali sono le sfide che devono essere superate

Prima di tutto, le criptovalute sono molto volatili, questo significa che il loro valore può subire delle grandi fluttuazioni nel corso del tempo. Inoltre, dato che sono decentralizzate non c’è una regolamentazione vera e propria, ogni Paese deve fare da sé e deve decidere come regolamentare le monete virtuali.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che le zone che non hanno accesso a una connessione stabile non possono usufruire dell’economia digitale. Questo può portare a un grande divario non solo in termini di funzionalità, ma anche di distribuzione delle ricchezze. Infine, la scarsa informazione tra i cittadini può essere un problema perché le criptovalute dovrebbero essere approcciate con consapevolezza e con un solido background in merito ai sistemi finanziari e alla blockchain.