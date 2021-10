Oggi Matteo Salvini torna in Calabria ed incontra il partito presso la sede regionale in Catanzaro. Ancora una volta dimostra il suo attaccamento alla nostra regione e l’affetto nei confronti dei calabresi. A seguire conferenza stampa alle ore 17.00 per commentare anche i risultati nazionali.

Arduo compito quello del leader del Carroccio il quale dovrà riuscire a convincere gli eletti del 3 e 4 ottobre, i quali hanno partecipato alla campagna elettorale, chiedendo voti, spendendo energie e risorse per essere eletti, contro chi invece in virtù di un “ticket” si troverebbe seduto in una poltrona dell’esecutivo bella a pronta senza misurarsi con gli elettori (sic!). Chi accetterebbe questa condizione?

Oltre al fatto che con la sua reggenza, dalla triste dipartita di Jole Santelli, la Lega ha perso quattro punti percentuali rispetto al 26 gennaio 2020, in un anno e mezzo 4 punti sono tantissimmi, segno tangibile che Spirlì non abbia avuto alcun valore aggiunto al partito di Salvini. E nonostante ciò, perchè dargli la poltrona di vicepresidente?

In mezzo a tutto ciò ci sarebbero gli altri alleati come Forza Italia uscita con grosse percentuali risultando l’azionista di maggioranza e quindi farebbe bene a rivendicare tre assessori su 6 disponibili. Fratelli d’Italia arrivata secondo, ma con entusiasmanti risultati, ne rivendicherebbe due e poi ci sarebbero Lega e Coraggio Italia. Ma a chi andrà la presidenza del consiglio regionale a Forza Italia o Fratelli d’Italia? In teoria, facendo un calcolo campanilistico, Palazzo Camapanella dovrebbe andare un reggino, mentre come vicepresidente alla Cittadella ad un rappresentante di Catanzaro, visto che il Governatore è cosentino. Ma sono teorie, appunto. Si vociferava anche il nome di Mancuso alla vicepresidenza della Regione, leghista eletto nella Circoscrizione Centro, ha patecipato alle elezioni, ha speso energie e risorse, ha dato un contributo in termini di voti alla Lega.

Comunque stasera sapremo la verità.