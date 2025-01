Le sorelle Michelle e Nicole Kolev, le ” Kolev Sisters” figlie d’arte con radici profonde nel mondo circense, hanno recentemente conquistato il prestigioso Clown d’Oro al 46º Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, distinguendosi nella rara disciplina del mano a mano femminile.

Nate in Italia da Miltcho Kolev, trapezista di fama internazionale, e Gilda Vulcanelli, artista poliedrica, Michelle e Nicole hanno respirato l’aria del circo sin dalla nascita. La loro formazione artistica è iniziata sotto la guida attenta dei genitori, che hanno instillato in loro la passione e la disciplina necessarie per eccellere nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni in forza a Las Vegas alla Troupe di Mystere del Cirque de Soleil, dopo essere state Ammirate nel più grandi complessi circensi a livello mondiale.

La città di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, ha avuto l’onore di ospitare la famiglia Kolev in diverse occasioni. Grazie all’impegno e alla passione di Clemente Corvo, promotore instancabile delle arti circensi nella regione, il Circo di Moira Orfei ha fatto tappa per ben due volte nella Piana, permettendo al pubblico locale di assistere alle esibizioni dei Kolev. In particolare, Corvo ricorda con emozione le parole del grande Walter Nones, marito della celebre Moira Orfei, che già allora prevedeva un futuro radioso per le giovani Michelle e Nicole.

La recente vittoria al Festival di Monte Carlo rappresenta la realizzazione di quella profezia. Le esibizioni delle sorelle Kolev hanno incantato il pubblico e la giuria, evidenziando una maestria tecnica e un’eleganza che le collocano tra le migliori interpreti della disciplina a livello mondiale.

Sicuramente le sorelle Kolev saranno in grado di scrivere altre pagine gloriose nel libro di questa disciplina.

Questo trionfo non solo celebra il talento delle artiste, ma rafforza anche il legame tra la tradizione circense e la comunità di Gioia Tauro. La città, grazie all’opera di appassionati come Clemente Corvo, continua a essere una piazza ambita per gli spettacoli di alto livello, contribuendo alla diffusione e alla valorizzazione dell’arte circense in ambito Nazionale ed Internazionale.