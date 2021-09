L’ultima pubblicazione dello scrittore Giovanni Cardona, intitolata “La Spoon River Taurianovese” col sottotitolo “La morte ci colse vivi” edita per i tipi di Edizioni Filosofiche Letterarie è una cronaca poetica e narrativa dipanata attraverso la reale narrazione di vite passate, raccontate in prima persona dai defunti delle cittadine di Radicena e Iatrinoli conurbate nel 1928 nell’attuale Taurianova (Reggio Calabria), tramite una variegata raccolta di lapidari epitaffi e di storie dimenticate.

Si tratta di personaggi aventi ciascuno una propria silenziosa anima e fragorosa sonorità incarnate nella complessità dell’esperienza umana vissuta, con propri tratti distintivi, linguistici e tonali, che potrebbero rendere i necrologi concretamente rappresentabili su un palcoscenico, come essenziali note di esistenze.

Come riportato dalla prefazione del volume “Dare voce ai reali personaggi, che dimorarono anche di passaggio, attraverso la penna, costituisce una revenge della memoria di esseri umani cancellati dall’incuria, dalla damnatio memoriae o dalle nefandezze di coloro che dovevano conservarne l’identità e che hanno preferito l’oblio.”

Il volume reperibile sui siti Giunti al Punto o Amazon oltre a ritrarre le figure di trentatré personaggi taurianovesi e la narrazione di storie locali, è, altresì, caratterizzato da due appendici la prima intitolata “L’origine dei siti sepolcrali Taurianovesi” e la seconda “Il necrologio come «forma semplice» nella letteratura contemporanea”, nonché decorato da quarantadue originali riproduzioni fotografiche riguardanti i personaggi nonché illustrative.