Non possiamo dimenticare e lo sforzo e la dedizione durante l’impegno sindacale di Tonino, a cui in molte occasioni ci hanno legato battaglie e rivendicazioni per i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico in Calabria”, dichiara la segreteria della Fp Cgil Calabria. “Il suo ricordo e l’impegno dimostrato continuerà a restare un faro e una guida per le nostre attività future. E’ questa l’eredità che Tonino ci lascia”.