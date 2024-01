La Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle Pari Opportunità fra uomo e donna della Calabria, si unisce al coro di condanna verso le esternazioni del Sindaco di Terni, offensive non solo della dignità personale di donne e uomini, ma intollerabili anche dal punto di vista della mancanza di rispetto per le istituzioni rappresentative.

Ribadiamo con forza che la battaglia contro violenza di genere si combatte tutti insieme, condannando e contrastando gli stereotipi, ed in questo senso le Istituzioni e chi le rappresenta devono prima di tutto incarnare i valori della cultura di genere e infondere coraggio e sicurezza nelle vittime di violenza.

Alla luce di ciò le recenti considerazioni del Primo Cittadino di Terni sono incompatibili con l’azione portata avanti dalle commissioni pari opportunità radicate nei territori.