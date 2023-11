La cittanovese vince a Isola Capo Rizzuto grazie al 12 uomo in campo, gli ultras!

In rete per gli uomini di Nocera Nico Spanò e Marco Condemi



La cittanovese vince sul difficile campo dell’isola Capo Rizzuto grazie ai gol del suo centravanti Nico Spano’ e del fantasista Marco Condemi. I ragazzi del presidente Contestabile sostenuti dagli ultras, vero dodicesimo in campo incitando dall’inizio fino alla fine i giallorossi. Un forte vento ha compromesso il bel gioco, ma per la cittanovese contava solo la vittoria dopo sei pareggi che avevano compromesso il percorso in campionato. Una vittoria fondamentale per il proseguo della corazzata giallorossa in campionato.