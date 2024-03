I lavori di efficientamento della rete fognaria nel territorio di Isola Capo Rizzuto stanno per essere completati dopo due anni di interventi che hanno coinvolto l’intera area, con una particolare attenzione alle zone costiere. Avviati nell’aprile del 2022, i lavori si sono concentrati principalmente sulle frazioni di Le Cannella, Capo Rizzuto, Le Castella e Marinella, ma hanno coinvolto anche zone interne come Sant’Anna, Ventarola e altre ancora. Di particolare rilevanza è anche la realizzazione del nuovo impianto di depurazione nella zona di Sant’Anna.

Questo progetto, nel suo insieme, ha subito un’accelerazione durante l’amministrazione guidata dalla Sindaca Maria Grazia Vittimberga, con l’obiettivo di modernizzare completamente il territorio e i relativi servizi. Concentrandosi principalmente sugli impianti idrici, fognari e di metanizzazione, l’Amministrazione mira a dare un nuovo impulso al territorio dal punto di vista ambientale e di vivibilità, migliorando anche l’attrattiva turistica.

Il finanziamento di 4,4 milioni di euro per i lavori è stato ottenuto tramite i fondi del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Asse VII – Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile.

Inoltre, pochi mesi fa sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti dalla Regione Calabria per un totale di quasi un milione di euro, destinati a ulteriori interventi sulla rete fognaria.

