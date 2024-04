Domattina, alle ore 11.00, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” parteciperanno ad una iniziativa sulla Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo il cui anniversario, celebrato come festa nazionale, ricorre il 25 aprile.

Per l’occasione, presso il Salone Musiké del plesso scolastico, si svolgerà un incontro, sul tema, organizzato dall’Istituzione scolastica insieme all’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Italia Contemporanea e dell’Antifascismo in Provincia di Reggio Calabria e al Laboratorio Regionale per la Didattica della Storia.

Ad aprire i lavori sarà la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Concetta Muscolino, alla quale seguirà la relazione della prof.ssa Nuccia Guerrisi, storica e direttrice dell’Istituto “Arcuri”, che illustrerà la vita e la storia del partigiano calabrese Vito Doria, protagonista nella guerra di Spagna contro il franchismo e combattente per la libertà nella resistenza francese e italiana, di cui l’autobiografia è stata pubblicata postuma, dalla Rubbettino editore, a cura della prof.ssa Guerrisi e del presidente dell’Istituto “Arcuri”, prof. Rocco Lentini.

E proprio il volume, intitolato “La mia vita nell’armeé des hombres”, sarà alla base della discussione per illustrare la vita avventurosa del Doria e i suoi sacrifici per la conquista della libertà dei popoli europei che ha servito con la sua opera volontaria di combattente e partigiano.