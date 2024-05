Incendio campo sportivo di Catona, la vicinanza di Giovanni Muraca e del gruppo del Pd alla cittadinanza e al sindaco Falcomatà. “Siamo certi che l’impegno dell’Amministrazione sarà più forte di prima”

“Ferma condanna al vile incendio doloso che ignoti hanno appiccato al manto erboso del campo sportivo di Catona, popoloso quartiere periferico di Reggio Calabria, che l’Amministrazione comunale, guidata da Giuseppe Falcomatà, stava finendo riqualificare”.

A sostenerlo è il consigliere regionale Giovanni Muraca, anche a nome degli altri consiglieri dem di palazzo Campanella.

“L’attenzione alle periferie è sempre stata al centro dell’attenzione dell’Amministrazione Falcomata e anche del mio impegno da assessore ai Lavori pubblici – dichiara ancora Muraca – e non è accettabile che ingenti sforzi economici e umani vadano in fumo a causa di qualcuno che pensa ancora di potere intimidire o comandare per mezzo di atti intimidatori. La vicinanza del gruppo del Pd alla cittadinanza del quartiere di Catona, al sindaco Falcomatà e alla sua amministrazione, è totale e siamo certi che l’impegno del primo cittadino e della sua giunta continuerà con ancora maggiore forza rispetto a prima. Nell’attesa fiduciosa – conclude Muraca – che le Forze dell’Ordine prontamente intervenute sul luogo dell’incendio possano accertare i responsabili e assicurarli alla giustizia”.



Avv Antonio Morabito – segretario federazione metropolitana pd

Con l’incendio delle attrezzature del campo di Catona, si consuma l’ennesimo vile atto criminale, che tenta di frenare l’azione di rinascita della nostra città.

Un atto criminale che va contro quella parte di cittadini onesti, per fortuna la maggioranza della città, che nutre sincera speranza verso un cammino di recupero di luoghi, quartieri in cui un manipolo di criminali tenta di mettere sotto scacco la libertà ed il desiderio di avere una città aperta, bella ed accogliente.

Per questa ragione, riteniamo che sarebbe un errore imperdonabile immaginarli piccoli episodi di mero vandalismo. C’è qualcosa di più profondo che sta avvenendo in alcuni quartieri della nostra città.

Ha fatto bene il nostro Sindaco a richiamare tutta la città a restare unita, abbiamo e dobbiamo sentire tutti il dovere di difendere la città da chi vuole tenerla soffocata nell’illegalità.

Ma al contempo dobbiamo avere piena consapevolezza che la teoria dei pannicelli caldi, non ha prodotto effetti significativi.

La libertà di vivere in luoghi sicuri per essere garantita ai cittadini onesti e laboriosi, va difesa con ogni mezzo.