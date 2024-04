Incendi boschivi, super lavoro dei vigili del fuoco

Prime giornate di caldo e gli incendi di vegetazione non tardano ad arrivare. I vigili del fuoco, come sempre avviene, impegnati nella lotta agli incendi boschivi a salvaguardia delle vite umane e del patrimonio forestale.



ll caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco. Nelle ultime 48 ore sono circa 100 gli interventi per incendio di vegetazione tra quelli estinti e quelli in via di espletamento, che hanno visto impegnati i vigili del fuoco in tutte le province in particolare quelle di Catanzaro e Cosenza.

Al momento nella provincia di Catanzaro vasto intervento in atto nel comune di Petronà dove ad operare già dalla giornata di ieri le squadre del Distaccamento di Sellia Marina ed è stato disposto l’invio di un canadair e di un elicottero a supporto delle squadre di terra.

Criticità piuttosto severe si sono registrate nella giornata di ieri nei comuni di Sersale e Cerva dove un vasto incendio di bosco si è propagato in prossimità dei centri abitati ed è stato necessario l’intervento dei Canadair.

Dalla sera di venerdì, squadre dei vigili del fuoco volontari di Taverna e della sede Centrale sono state impegnate per un incendio in località Colle Guerci, nel cuore del Parco Nazionale della Sila Piccola, ricadente nel comune di Taverna.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento del rogo ed alla messa in sicurezza del luogo che al suo interno custodisce uno dei più significativi sistemi di biodiversità nonché una rinomata azienda agricola.

L’intervento concluso alle 19 di sabato grazie anche alla collaborazione di un cittadino del luogo che con il suo mezzo agricolo si prodigava ad effettuare una linea tagliafuoco sulla parte inaccessibile ai mezzi VF.

Impegnativa la gestione operativa dei “fuochi”

Nella provincia di Catanzaro oltre alle squadre in servizio ordinario è stato necessario potenziare il dispositivo di soccorso con il richiamo di unità libere dal servizio.