Di CLEMENTE CORVO

Si è svolto un importante evento “Passeggiata primaverile con auto storiche” in occasione del decimo anniversario del club Camigit. Il presidente Gianfranco Pasquino ha invitato vari presidenti dei club sia federati Aci sia Club locali provenienti da tutta la Calabria. La partenza del raduno è avvenuta il 25 aprile alle ore 10:15 dal parco commerciale “Annunziata”. Il raduno è poi proseguito verso Cittanova, dove le macchine hanno fatto la propria sosta in villa. Nell’occasione è stata consegnata una targhetta in memoria dell’avvocato Spagnolo a sua moglie, dal club cavesa di Cittanova di cui era presidente. Come nuovo presidente è stato eletto il signor Antonio Versace. È stato offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Successivamente, il gruppo si è diretto verso un agriturismo di Cittanova per festeggiare il decimo anniversario del club.

