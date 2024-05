Gioia Tauro, per Scarcella Sindaco la presentazione della candidata al consiglio comunale Domenica Speranza

Si è tenuta ieri, venerdì 3 maggio, presso la sede elettorale della candidata a Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, la presentazione della candidata al consiglio comunale gioiese, Domenica Speranza.

“Abbiamo voluto incontrare la comunità perché è di questa comunità che facciamo parte, questa è la comunità in cui operiamo ogni giorno con impegno: oggi la sfida diventa ancora più concreta, vogliamo dare a Gioia Tauro la possibilità di far parte di un progetto di crescita di ampio respiro, che la renda protagonista e non più spettatrice di fronte alle scelte decisive per il futuro della Calabria” dichiara Domenica Speranza.

Entusiasta per la partecipazione attiva dei cittadini di Gioia Tauro all’incontro, la candidata Sindaco Simona Scarcella ringrazia così la comunità “Questa partecipazione così sentita mi spinge a voler dare sempre di più. Gioia Tauro deve tornare a ricoprire quel ruolo di centralità che merita e che gli spetta, per l’importanza che questo territorio riveste nel progetto di una Calabria proiettata verso lo sviluppo, che nasce certamente dal Porto, ma che si sviluppa e si ripercuote poi sull’intero territorio”.

Presente all’incontro con la cittadinanza anche Federico Milia, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Reggio Calabria e coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia.

“L’intervento in apertura della candidata consigliera Domenica Speranza è stato un esempio di una linea programmatica che guarda all’innovazione per creare valore, in tutti i settori: insieme a Simona Scarcella, oggi Gioia Tauro ha la possibilità di scegliere due donne al servizio della comunità, che con le loro competenze, con il loro coraggio, con la vicinanza e la conoscenza profonda del territorio, sono certo, sapranno dare un volto nuovo alla città.

Noi di Forza Italia Giovani siamo con lei, con loro, per sostenerle in questa sfida, per il bene della città, per il bene di Gioia Tauro e della nostra Calabria” conclude Milia.