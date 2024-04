Riceviamo e pubblichiamo

Replica all’articolo del 12 aprile 2024 pubblicato da Approdo News con richiesta di pubblicazione integrale.

Con riferimento alle dichiarazioni del sindaco Alessio relative all’ operazione water front ed all’ articolo pubblicato da approdo in data 12 aprile 2024:

Il gruppo politico a sostegno della candidatura a sindaco dell’ avvocato Simona Scarcella non intende cedere alle provocazioni di Alessio, evidentemente finalizzate ad avvelenare la campagna elettorale mettendo da parte i progetti politici e il bene della città.

Tutti candidati che sostengono l’avv. Scarcella sono a conoscenza dei fatti e, per tale motivo, sono sereni ed hanno chiara la situazione.

Aldo Alessio con il suo comportamento cerca:

– di influenzare e indirizzare il voto con azioni scorrette

– non ha il coraggio di confrontarsi con il popolo, ricandidandosi.

– si sostituisce, in maniera non consentita dalla legge, agli organi giudicanti.

Non ha avuto il coraggio – e il rispetto – di dimettersi dalla carica di Sindaco nella sua condizione di IMPUTATO ed attualmente sotto processo per PECULATO, uno dei reati più gravi contro la pubblica amministrazione, commesso durante il suo mandato di Sindaco ( la sua Giunta ha omesso di costituirsi parte civile nei suoi confronti, diversamente da quanto fatto nei confronti di chiunque abbia un procedimento pendente contro l’Ente).

Nè l’avvocato Scarcella nè i componenti del suo gruppo – cui fanno parte DUE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA dell’attuale amministrazione Alessio – hanno mai puntato il dito contro di lui, pur conoscendo questa sua grave pendenza perché l’obiettivo della futura amministrazione dovrà essere la coesione e la pacificazione del paese. Non certamente il veleno che fa male a questa città già martoriata, com’è sotto gli occhi di tutti.

I rappresentanti dei gruppi politici a sostegno dell’avv. Simona Scarcella

Giulio Ranieri, Antonino Parrello, Giuseppe Romeo , Cristian Guerrisi