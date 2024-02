Persone non identificate hanno rubato a Soriano Calabro, nel Vibonese, l’oro che adornava la statua della Madonna del Santissimo Rosario, Patrona del paese.

Il furto sacrilego, che è stato immediatamente denunciato ai carabinieri, è stato scoperto molto probabilmente dal parroco nel pomeriggio di ieri ma la notizia solo oggi.

“Grande amarezza e sdegno”, ha dichiarato il priore Domenico Margiotta ed esprimendo la propria indignazione e quella della comunità, “nei confronti di chi con ignobile empietà ha commesso uno snaturato e inumano sacrilegio nei confronti della statua della Beata Vergine del SS Rosario, della quale da sempre con grande zelo e spirito di sacrificio siamo i legittimi custodi. Con il cuore contrito imploriamo misericordia alla nostra Potentissima Patrona verso la quale sempre più viva e sempre più intensa sarà la nostra devozione e la nostra venerazione”. Indagini sono in corso per risalire agli autori del furto.