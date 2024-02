“Ogni giorno c’è qualcuno che al mattino si sveglia e dice alla Segretaria del PD cosa fare e come. E poi c’è la Segretaria che educatamente ascolta tutti che ogni mattina si sveglia e gira l’Italia in lungo e in largo, dalle piazze alle fabbriche, dalle periferie alle campagne, dai cortei alle mobilitazioni. Elly Schlein ha riportato il PD lì dove la sinistra è nata e deve vivere: per strada. Che i commentatori dicano la loro ci sta, che i retroscenisti facciano retroscena, ci sta, è il loro mestiere. Ai compagni di partito, invece, chiedo, oltre ai consigli, di dire anche come personalmente intendono aiutare il PD a vincere le elezioni europee e battere la destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. C’è solo una strada: mettersi tutti a disposizione e dire, io ci sono! Solo così saremo più forti e uniti. Dire alla Segretaria cosa si è disposti a fare, candidatura propria compresa, può essere molto utile”.

Così il Presidente dei senatori PD, Francesco Boccia, intervenendo all’Assemblea del PD Calabria in corso a Vibo Valentia.