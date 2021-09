Di Luigi Longo

Per la maggioranza saranno 5/6, 2/3 per la minoranza

Dopo la divisione nell’aerea del centrosinistra, sembra chiaro a tutti, l’impossibilità per Amalia Bruni, Luigi De Magistris e Mario Oliverio di poter vincere l’elezioni regionali del 3/4 Ottobre. Dunque secondo le previsioni vince Roberto Occhiuto per abbandono o concessione del centro sinistra al centro destra. Cerchiamo di capire chi saranno gli eletti nella provincia di Reggio Calabria

CENTRO DESTRA

Sono 5/6 i posti da assegnare;

FORZA ITALIA – con molto probabilità eleggerà due consiglieri regionali In lizza per il posto a palazzo Campanella ci sono Giovanni Aruzzolo, Mimmo Giannetta e Giuseppe Mattiani.

FRATELLI D’ITALIA – con molta probabilità eleggeranno un consigliere regionale Giuseppe Neri, Giovanni Calabrese e Antonio Marziale

LEGA- Giuseppe Gelardi, Stefano Princi e Tilde Minasi si giocheranno il posto.

AZZURRI – lottano per prendere un seggio si giocano il posto Raffaele Sainato, Pietro Crino’ e Pierpaolo Zavettieri

CORAGGIO ITALIA, CAMBIAMO E UDC LOTTANO INVECE PER UN SEGGIO

AMALIA BRUNI

Sicuro un seggio al partito Democratico, Nicola Irto in pole position seguono Muraca e Billari.

La seconda lista della coalizione Bruni con molto probabilità sarà il M5S. In lizza per un posto di consigliere regionale Nastasi.

LUIGI DE MAGISTRIS

La lista DeMa in lizza per un posto di consigliere regionali. In testa il consigliere comunale di Reggio Calabria Saverio Pazzano. Se raggiunge il 4% buone possibilità per Mimmo Lucano.

MARIO OLIVERIO

Nella lista dell’ex presidente della Regione Calabria c’è candidato Francesco Ciccio D’Agostino poi il ginecologo Zavettieri, l’avvocato Barberi, Condarcuri e Laurenzano candidato di Pino Aprile e coop. Se la lista Oliverio, come sembra, raggiunge l’8% in pole position per il posto di consigliere regionale ci sarà Francesco D’Agostino.

CONSIDERAZIONI

Va anche detto che tanti seggi vengono assegnati con i resti regionali. Nella prima ripartizione sono in pochi che possono avere il seggio pieno. Nella provincia di Reggio Calabria, ci sono solo 2 liste a prendere il quoziente pieno, Forza Italia e Partito Democratico, Il resto come abbiamo detto si assegnano con la ripartizione regionale ed è un terno al lotto con le altre province. Naturalmente per accedere al posto di consigliere regionale il candidato a presidente deve raggiungere l’8% e le liste il 4%.