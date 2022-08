“Parte oggi da Cosenza il nostro percorso verso le elezioni del 25 settembre. #ItaliaViva è in campo con la forza delle idee e lo spirito riformista e moderato che anima il nostro partito. Siamo noi l’alternativa che milioni di italiani cercano per dare continuità allo straordinario lavoro portato avanti dal governo Draghi. Sono soddisfatto per la significativa partecipazione di oggi e per le alte aspettative nei nostri confronti. Un’attenzione che si traduce nel bel numero di volontari che in questi giorni ci ha contattato per dare una mano”.

Così il Senatore IV Ernesto Magorno commentando l’incontro di Italia Viva che si è tenuto presso il Palazzo della Provincia a Cosenza.