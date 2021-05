«Ai sanitari calabresi impegnati contro il Covid vanno pagate le spettanze, già contrattate con i sindacati, per cui il governo stanziò apposite risorse nell’anno 2020». Lo affermano, in una nota, i deputati M5S Giuseppe d’Ippolito e Paolo Parentela, che nel merito hanno presentato una specifica interrogazione ai ministri della Salute e dell’Economia, ricostruendo la vicenda delle risorse destinate dal governo al personale sanitario rimasto in trincea nei reparti Covid della Calabria. «Sull’utilizzo dei fondi Covid inviati da Roma – precisano i due parlamentari del Movimento 5 Stelle – va fatta ancora chiarezza, al netto di quanto afferma in proposito il presidente facente funzione della Regione, Nino Spirlì. In ogni caso, a rimetterci non possono essere i sanitari calabresi che, anzi, hanno mostrato coraggio e grande spirito di servizio. Pertanto, essi non possono rimanere con un pugno di mosche in mano». «In loro favore – concludono D’Ippolito e Parentela – abbiamo interessato formalmente i ministri della Salute e dell’Economia, perché i sanitari calabresi non sono figli di un dio minore. Continueremo a seguire questa causa con la massima attenzione. Si tratta di una battaglia di civiltà e di difesa del personale del Servizio sanitario della Calabria, troppo spesso vittima di generalizzazioni arbitrarie e, in questo caso, della beata indifferenza della Regione».