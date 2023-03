Di Natale, “Impensabile che un treno resti bloccato per 4 ore nella galleria”

“È impensabile che nel 2023 ancora si possano verificare episodi del genere.

Come già accaduto nel 2018, ancora una volta i passeggeri sono rimasti “intrappolati” nella galleria Santomarco per ore al buio e isolati”. È il grido d’allarme dell’ex consigliere regionale, Graziano Di Natale, per quanto accaduto questa mattina sulla tratta ferroviaria che collega il Tirreno con l’area urbana.

“C’è chi ferma i processi di sviluppo di un territorio – sottolinea l’esponente politico sempre in prima linea per la tutela dei diritti dei cittadini e dello sviluppo del territorio- trincerandosi con argomentazioni che non possono superare l’evidente necessità di sicurezza dei nostri cittadini.

Sono stato criticato per aver avuto il coraggio di dire da subito che, al netto dell’impatto ambientale e della tutela della salute, occorre intervenire garantendo collegamenti al passo con i tempi.

C’è chi vuole frenare -continua- i processi di sviluppo sulle spalle dei cittadini ed è vergognoso.

Ora non faremo più sconti a nessuno perché la priorità è la sicurezza di quanti giornalmente percorrono la linea Paola Cosenza. Infine:” ringrazio quanti hanno coordinato le operazioni di soccorso ma ora occorre avere il coraggio di dire le cose come stanno, e fare in modo che si agisca affinché tale disagio non si registri più”