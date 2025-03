Il Consigliere Comunale di Seminara Roberto Gaudioso aderisce alla Lega Calabria.

Ancora un’altra adesione alla Lega per la Calabria. Questa volta ad entrare a far parte del partito del Consigliere Regionale e Commissario Provinciale della Lega per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, è il Consigliere del Comune di Seminara Roberto Gaudioso:

“Sono davvero orgoglioso di proseguire il mio percorso politico al fianco del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani all’interno della Lega Calabria. In questi anni di legislatura regionale ho avuto modo di apprezzare la Sua determinazione e il Suo coraggio. Si sta battendo per il nostro territorio come forse nessuno mai in passato, per garantire il diritto ad avere una sanità all’altezza ed opere infrastrutturali che da troppo tempo mancano o risultano inadeguate. Mai ha fatto mancare il Suo supporto alla nostra Comunità e questo io non posso dimenticarlo. Sono convinto che insieme a Lui all’interno della Lega continueremo a lavorare a quel percorso di valorizzazione che la nostra bellissima Seminara merita. Un partito che si sta riorganizzando in maniera capillare su tutto il territorio. Non mancherà il mio contributo e il mio entusiasmo.”.

Soddisfatti i Commissari Mancuso e Mattiani:

“La Lega Calabria continua a crescere. Quotidianamente siamo onorati di dare il benvenuto a nuovi amministratori e rappresentanti Istituzionali. Questo per noi significa che stiamo lavorando bene e che quel percorso di radicamento sul territorio che abbiamo avviato sta procedendo in maniera spedita. Oggi accogliamo nel nostro partito Roberto Gaudioso, che siamo convinti darà un grande contributo a tutti noi, ma soprattutto continuerà a darlo in rappresentanza della splendida cittadina di Seminara e dei Seminaresi. Benvenuto Roberto e buon lavoro.” – così il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso – “Sono legato a Roberto da un rapporto di autentica stima ed amicizia. Un rappresentante Istituzionale di grande esperienza e comprovata capacità che ama la propria terra in maniera smisurata. Già Vice Sindaco e Assessore, si è sempre speso con grande impegno e generosità per una cittadina stupenda qual è Seminara. Sono convinto che il Suo profondo radicamento sul territorio ci aiuterà a crescere ancora di più come partito e con il Suo aiuto riusciremo a far sentire ancora più forte la voce dei seminaresi. A Lui auguro buon lavoro.”. Conclude il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani.