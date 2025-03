CORIGLIANO ROSSANO, CONGRESSO CITTADINO FDI, GRANDE PARTECIPAZIONE E NUOVO COORDINAMENTO PER UN TERRITORIO PIÙ UNITO

Il congresso cittadino ha sancito l’elezione per acclamazione di Dora Mauro alla guida del coordinamento cittadino. Avvocato, Mauro vanta un curriculum di rilievo: ex presidente dell’AIGA (associazione giovani avvocati), già presidente dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia e attuale presidente dell’Associazione Culturale “Amici del Liceo Classico di Rossano”, oltre a essere componente e vicepresidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Forense di Catanzaro. Già assessore nell’ex comune di Rossano ha ottenuto circa 500 preferenze in una lista civica nel corso delle ultime elezioni amministrative. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali: i senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, il coordinatore provinciale Angelo Brutto, oltre a numerosi attivisti, simpatizzanti e amministratori. Presenti anche i consiglieri comunali Daniela Romano e Guglielmo Caputo. La presidenza del congresso è stata affidata ad Antonio Tisci, mentre Pino Villella, presidente uscente, ha aperto i lavori con una relazione che ha tracciato il percorso svolto durante i quattro anni di mandato. Il nuovo coordinamento sarà composto da undici membri, sei dei quali eletti dal congresso: Ida Parise, Pietro Greco, Raffaele Ruffo, Carlo Castrovillari, Luigi Rugna e Giuseppe Gentile. Gli altri quattro saranno nominati direttamente dalla nuova coordinatrice cittadina.

Le parole di Dora Mauro: “Identità, impegno e visione per il futuro”

Nel suo discorso di insediamento, Dora Mauro ha delineato le linee guida del suo mandato, sottolineando come il coordinamento dovrà fondarsi su tre pilastri fondamentali: identità, impegno e visione. «L’obiettivo principale sarà quello di rafforzare il partito, non solo in termini numerici, ma soprattutto con idee di qualità. L’impegno sarà orientato anche a ridurre le distanze tra le due realtà cittadine, valorizzando le specificità di ciascuna area» ha dichiarato Mauro. Un aspetto centrale della sua proposta riguarda la strutturazione del partito su un modello piramidale, che prevede: Un coordinatore cittadino; Un coordinamento locale; Due circoli territoriali, uno per ciascuna area urbana; Possibilità di autorizzare l’apertura di ulteriori circoli tematici o ambientali. Secondo la nuova coordinatrice, questa struttura garantirà maggiore partecipazione e permetterà di rispondere in modo più efficace alle esigenze della comunità.

Un lavoro sinergico tra esperienza e nuove energie

Dora Mauro ha sottolineato l’importanza di una sinergia tra veterani e giovani, promuovendo il confronto costruttivo per la crescita collettiva. «Il dialogo, il confronto e lo spirito di sacrificio rappresentano la base su cui costruire il nostro percorso. L’obiettivo sarà quello di coinvolgere sempre più persone nelle attività del partito, favorendo una partecipazione incisiva e propositiva». Il nuovo coordinamento si propone di rafforzare la presenza sul territorio con iniziative concrete e con un costante contatto con la cittadinanza. «Lavoreremo per proporre la nostra idea di sviluppo e per costruire un progetto solido e condiviso. Dobbiamo essere capaci di interpretare le esigenze della gente e di tradurle in azioni politiche efficaci». Con queste premesse, il nuovo corso guidato da Dora Mauro si apre nella continuità e all’insegna della determinazione e della responsabilità, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del partito e renderlo un punto di riferimento per l’intera città. Assemblea partecipata, numerosi gli interventi che si sono succeduti. Soddisfazione è stata espressa dai vertici del partito, dai senatori Rapani e Orsomarso, dal coordinatore provinciale Brutti, per la risposta in termini di presenze e per l’entusiasmo creato attorno a un partito strutturato come FDI.