Federico Zenuni è un nuovo giocatore della Reggina

DI Clemente Corvo

Il club ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista italo-albanese, che si lega al club con un contratto annuale. Zenuni, classe 1997, ha accumulato diverse esperienze tra i professionisti, giocando per squadre come Tuttocuoio, Viterbese, Teramo, Virtus Francavilla e Potenza, collezionando oltre 200 presenze in Serie C.

*Dettagli su Federico Zenuni:*

– *Età:* 28 anni (classe 1997)

– *Ruolo:* Centrocampista

– *Esperienza:* Oltre 200 presenze in Serie C con diverse squadre

– *Crescita:* Settore giovanile del Torino FC, dove ha conquistato il Campionato Primavera nella stagione 2014/15

– *Competenze:* Polivalente, capace di ricoprire più ruoli alle spalle delle punte

Zenuni ha anche rappresentato l’Albania nelle selezioni giovanili, partecipando agli Europei Under 19 e all’Antalya Cup con l’Under 21. La sua esperienza e polivalenza saranno sicuramente un valore aggiunto per la Reggina ¹.