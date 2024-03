La storia della Croce Rossa, il rapporto tra l’Associazione e la Città, i servizi rivolti al contrasto delle nuove forme di povertà, le attività nel campo delle migrazioni, i progetti alla cittadinanza e il supporto alle persone con fragilità. Di questo e molto altro si parlerà domenica 17 marzo, dalle ore 17:00, a “CRI 160 anni d’amore”, incontro organizzato dal Comitato della CRI di Gioia Tauro al salone “Le Cisterne”.

L’ evento rientra nella cornice celebrativa nazionale dei 160 anni della Croce Rossa ed sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.

Nel corso dell’evento, verranno trattati numerosi temi. Dalle attività svolte nel quotidiano dalle Volontarie e dai Volontari della CRI, agli interventi in contesti emergenziali e durante i conflitti, dall’impegno nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, ai Principi della Croce Rossa, primo fra tutti l’Umanità.

Durante l’incontro, che è parte delle attività celebrative della Croce Rossa Italiana e dei Comitati della CRI per i 160 anni dalla nascita dell’Associazione, verrà fornito un panorama completo dell’impegno dei Volontari davanti alle sfide dei nostri giorni, dalla lotta alla pandemia al supporto alla popolazione durante il conflitto in Ucraina; si parlerà inoltre delle iniziative che quotidianamente caratterizzano l’impegno della Croce Rossa sul territorio, dai progetti rivolti alla tutela della salute e alla prevenzione alle attività di supporto psico-sociale, dall’assistenza sanitaria alle campagne di sensibilizzazione.

A moderare il dibattito sarà la Presidente del Comitato della CRI di Gioia Tauro, Maria Giovanna Ursida. Parteciperanno a questa iniziativa il Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, la Vice Presidente della Croce Rossa Italiana, Debora Diodati, la Presidente regionale del Comitato Regionale Calabria della CRI, Helda Nagero, il Delegato nazionale all’Inclusione Sociale, Stefano Tangredi, l’Istruttore DIU e Presidente Comitato CRI Monasterace, Antonio Bosco, e Chiara Nigro, U.O. Migrazioni della CRI, che parlerà del progetto Restoring Family Links (RFL).

Saranno presenti ,autorità regionali Consigliere regionale DR Domenico Giannetta medico volontario del Comitato di Gioia Tauro

-Garante regionale della Calabria della salute -Prof Anna Maria Stanganelli .

Vice presidente ordine dei Medici dr G.Zampogna,

Ordine degli assistenti sociali regionali.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!