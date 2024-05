Alcuni Consiglieri comunali di opposizione, sospinti dalle forze che sostengono Pasqualina Straface Sindaco, hanno segnalato al Collegio dei Revisori dei Conti gravi irregolarità nella gestione finanziaria del Comune, in grado di comprometterne la tenuta.

L’iniziativa è stata ostacolata in ogni modo, giungendosi alla seduta di Consiglio comunale sul Bilancio, con i Revisori ignari delle segnalazioni, per un dichiarato incredibile malfunzionamento della pec e perciò impreparati a rispondere in quella sede.

Solo ora arriva invece un primo importante risultato: il Collegio dei Revisori ha accolto la nostra segnalazione ed ha dichiarato l’esistenza di gravi irregolarità contabili nella determina n.32 del 12/3/2024 di liquidazione posticipata della somma di € 1.558.920,58 di bollette per consumi elettrici 2023, da revocare.

Secondo le norme, il pagamento imputato su un esercizio diverso e successivo a quello della spesa effettiva, pregiudica gli equilibri economico-finanziari: la regola è di considerare la spesa come debito pregresso, da riconoscere nelle forme previste, interessandone la Corte dei Conti per ogni eventuale rilievo di responsabilità erariale.

Perché- come riferiscono ancora i Revisori nel loro verbale- la conclamata morosità nel pagamento impedisce l’adesione del Comune alla convenzione Consip a prezzi vantaggiosi, con notevole aggravio del costo dei consumi con effetti estesi dal 2024 a seguire.

Un buco nei conti del Comune perciò di difficile quantificazione, cui si aggiungono i quasi 4 milioni di Euro ingiunti dal Tribunale di Roma per consumi non pagati per gli anni 2020/2022, già oggetto di pubblica denuncia da parte della nostra coalizione.

Sotto la lente di ingrandimento dei Revisori rimangono sia la spesa per il concerto di Max Pezzali, sia tutte quelle effettuate in gestione provvisoria ed i Bandi di concorso per Dirigenti, interessati da altre gravi irregolarità su cui dovranno pronunciarsi le diverse Autorità adite.

E’ evidente che aver tenuto nascosto questi dati influisce sulla veridicità ed affidabilità del Bilancio di previsione 2024, di cui assumono piena responsabilità i Consiglieri Comunali che l’hanno approvato e tutti i soggetti che vi hanno preso parte a diverso titolo: con buona pace dell’inopportuna ed ingiustificata saccenza palesata dall’assessore avv. Maria Salimbeni.

Dall’altra parte i negativi dati di esercizio del 2023 non potranno essere elusi nel relativo prossimo Bilancio consuntivo, che richiederà il massimo impegno di vigilanza nelle fasi della sua predisposizione ed approvazione.

E, nel mentre sul piano politico nessuna giustificazione è stata data dal Sindaco sul perché non si siano pagate le bollette di ordinario consumo, sul piano Istituzionale si addensano sospetti ostruzionismi, poiché del verbale il Collegio ha contestualmente disposto la trasmissione agli organi di vertice di Consiglio e Giunta, mai non è mai stato portato a conoscenza di ciascun consigliere ed in particolare dei denuncianti, che lo hanno acquisito direttamente dai Revisori grazie al Capogruppo avv. Scarcello.

Tale verbale è suscettibile di trasmissione alla Corte dei Conti, cui provvederemo immediatamente anche in funzione di supplenza.

La drammatica situazione finanziaria delineata non ci scoraggia, ma ci rafforza nella convinzione della necessità di voltare pagina e di dare alla Città un Governo autorevole, esperto e competente, sotto la guida di Pasqualina Straface e con una squadra all’altezza del compito, che ella saprà costruire con sapienza ed equilibrio, nell’unico superiore interesse del bene della Comunità.