I poliziotti della Squadra Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, coadiuvati da personale dell’Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno effettuato dei controlli in tema di sicurezza del lavoro in diversi esercizi commerciali insistenti nel Comune di San Ferdinando.

Nel corso dei controlli, all’interno di un locale dedito alla somministrazione di alimenti e bevande è stata accertata la presenza di due dipendenti privi di un regolare contratto di lavoro, di cui uno, cittadino extracomunitario, privo dei requisiti di legge per l’impiego.

Al termine dell’attività, il titolare dell’esercizio commerciale, di cui è stata disposta la sospensione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente e sanzionato amministrativamente per oltre 10 mila euro.