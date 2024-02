“Anche quest’anno siamo presenti alla Bit di Milano per mettere in vetrina tutte le straordinarie bellezze turistiche e culturali che il nostro territorio può offrire: mare, montagna, siti archeologici, musei, aree naturali protette e parchi artistici. Si tratta di siti di grande interesse che devono continuare ad essere valorizzati, anche in eventi di assoluta importanza come è la Bit, un luogo dove la domanda e l’offerta turistica trovano punti di incontro strategici”. Così il consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Ranuccio, presente a Milano alla Borsa internazionale del turismo (Bit), all’interno dell’area espositiva della Regione Calabria “Già da tempo – ha aggiunto – d’intesa con le linee di programma del sindaco Giuseppe Falcomatà, stiamo lavorando ad un importante ‘Piano turistico’ della Città metropolitana, che ha come obiettivo quello di portare benefici e valorizzazione, nel medio e lungo periodo, per tutta la filiera del turismo e della cultura”.